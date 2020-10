For Honor arriverà anche su PlayStation 5 e Xbox Series X

In maniera simile a tanti altri suoi titoli, Ubisoft si sta preparando per far sì che anche For Honor possa compiere il salto generazionale. I piani per questo passaggio sono infatti stati esposti dagli sviluppatori in un conciso post. La prima preoccupazione è stata quella di non lasciare indietro nessuno: i salvataggi, i profili e gli inventari saranno mantenuti anche sulle console di nuova generazione, quindi non dovrete preoccuparvi di perdere i vostri progressi.

Per quanto riguarda i miglioramenti tecnici, al momento del lancio la versione next gen potrà godere di tutti i miglioramenti già offerti dalle versioni PlayStation 4 Pro e Xbox One X, e cioè:

Riflessi dell’acqua migliorati

Livello di dettaglio a distanza migliorato

Risoluzione delle ombre migliorata

Filtro Texture migliorato

Risoluzione 4K (Xbox Series X, PS5) / 1080p (Xbox Series S)

Le versioni next gen offriranno anche il supporto a 60fps, ma Ubisoft ha chiarito che per questa funzionalità ci sarà da aspettare fino all’inizio di dicembre, con il lancio della Stagione 4. Non sono invece stati chiariti eventuali piani per il passaggio di generazione per chi già possiede il gioco, né un’eventuale data di lancio della versione next gen. Ubisoft ha in ogni caso promesso di tenerci aggiornati.