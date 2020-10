The Medium: il nuovo trailer rivela la data di lancio

Non manca ormai molto all’arrivo di The Medium, l’ultima fatica di Bloober Team. L’ultimo trailer per l’atmosferico titolo horror – che, ricordiamo, ha la peculiare caratteristica di renderizzare due mondi allo stesso tempo – ha infatti rivelato la data di lancio, prevista per il 10 dicembre su Steam, Epic Games Store e Xbox Series X.

Una sapiente alternanza fra le due realtà sarà fondamentale per la risoluzione di enigmi e per sfuggire a The Maw, il terribile antagonista di The Medium. Ma che non pensiate di cavarvela con poco, a livello di hardware: c’è un motivo se l’horror di Bloober Team non arriverà su console di attuale generazione, come potete intuire da soli andando a dare un’occhiata ai requisiti della versione PC.