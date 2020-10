Final Fantasy XVI: lo sviluppo sarebbe già a buon punto

L’assenza di una data nel trailer di presentazione di Final Fantasy XVI potrebbe aver fatto presagire una data di lancio ancora molto lontana, ma le ultime novità emerse paiono rassicuranti. In un’offerta di lavoro, tradotta e riportata da Gematsu, lo studio avrebbe infatti reso noto che “abbiamo già completato le fasi di sviluppo di base e la produzione degli scenari, e stiamo continuando a creare risorse a larga scala e a progetettare le battaglie con i boss. Allo stesso stempo, stiamo espandendo i nostri tool di sviluppo.” Buone prospettive, dunque, che vanno ad allinearsi con la volontà del producer Naoki Yoshida di rivelare il gioco con un trailer di gameplay proprio per non dare l’impressione che il titolo richieda ancora anni e anni di sviluppo.

Ricordiamo che per il momento Final Fantasy XVI è previsto unicamente per PlayStation 5, anche se non è improbabile una versione PC arrivi dopo un periodo di esclusività.