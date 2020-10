Xbox Series X: Microsoft lancia lo spot pubblicitario Power Your Dreams

Così come Sony, anche Microsoft non poteva certo astenersi da preparare uno spot per le sue console di nuova generazione, Xbox Series X e Series S. La presentazione è avvenuta proprio poco fa, con un lungo post su Xbox Wire che descrive l’idea dietro al motto “Power Your Dreams”, e come questa idea è stata concettualizzata nel video promozionale.

Con le parole di Josh Munsee, Senior Manager del marketing di Xbox, “Power Your Dreams fa riferimento all’idea che quando giochiamo – che sia su console, PC o telefono, sogniamo. A volte sogniamo di essere qualcun altro, o di sentirci davvero noi stessi. A volte sognamo di una grande vittoria con un gruppo di amici, o di un’avventura in solitaria che ci mette alla prova. E a volte sogniamo di arrivare primi o di rendere questo mondo un posto migliore“. A prestare il suo volto allo spot è stato Daniel Kaluuya (Get Out, Black Panther), che una volta preso il mano il controller si ritrova catapultato in un mondo virtuale. Ruolo di primo piano nel suo viaggio giocano Assassin’s Creed: Valhalla (in arrivo il 10 novembre) e Halo Infinite (rinviato a data da destinarsi).

Ricordiamo che sia la Xbox Series X che la Series S lanceranno il 10 novembre, al prezzo rispettivamente di 499€ e 299€.