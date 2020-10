Indivisible: 505 Games conferma che i lavori saranno sospesi

In una dichiarazione condivisa tramite i canali social del gioco, il publisher 505 Games ha confermato che la produzione di Indivisible non proseguirà oltre e che quindi anche tutti i DLC previsti per il futuro sono da considerarsi annullati. Unica eccezione è il contenuto già completato e in fase di pubblicazione, come l’aggiornamento per la versione Switch che aggiungere le Razmi’s Challenges, il gioco cooperativo locale e il New Game+.

Per quanto triste, la notizia non giunge certo inaspettata: Lab Zero Games ha infatti vissuto settimane molto travagliate dovute ad accuse sorte nei confronti del capo dello studio Mike Zaimont, che in seguito alle proteste ha scelto di licenziare l’intero staff. I dipendenti licenziati hanno poi formato lo studio Future Club, ma Indivisible si è trovato comunque in una situazione spinosa alla quale sembra non esserci stata via d’uscita. Il gioco, in ogni caso, rimarrà acquistabile su tutte le piattaforme.