Squadron 42 è ancora lontano, fa sapere Chris Roberts

L’ultima volta che Squadron 42, la campagna singleplayer di Star Citizen, era arrivato sulla sezione notizie di TGM era il dicembre 2018 e il 2020 era dato come data plausibile del suo lancio. In realtà sembra che ci sarà da aspettare ancora un po’: nel corso di un Ask Me Anything (dove “anything” significa “tutto, tranne quando sarà pronto il gioco”) Chris Roberts ha infatti chiarito lo stato del suo ambizioso progetto, e diciamo che dalle sue parole non sembra esattamente dietro l’angolo.

“La migliore risposta [alla domanda di un utente] è che Squadron 42 sarà pronto quando sarà pronto, e non sarà rilasciato solo per rispettare una data ma piuttosto quando tutta la tecnologia e il contenuto saranno finiti, rifiniti e divertenti da giocare. Non ho intenzione di scendere a compromessi per un gioco in cui credo con tutto il mio cuore e la mia anima […]. La nuova roadmap farà vedere a che punto siamo su quella strada, e più ci avviciniamo alla fine più sara precisa. Non sarà però mai una perfetta sfera di cristallo sul futuro, visto che nello sviluppo dei giochi c’è sempre una certa dose di impredivibilità. […] Red Dead Redemption 2, Last of Us 2 e Cyberpunk, hanno tutti richiesto molto più tempo di quanto promesso inizialmente, e quei progetti non hanno nemmeno annunciato una data di lancio fino a una fase avanzata della loro produzione, quando gran pare della loro parte tecnica era pronta.”

Chris Roberts ha poi chiuso chiarendo che c’è ancora lavoro da fare prima che Squadron 42 entri in fase beta, “ma stiamo tutti lavorando molto duramente per creare qualcosa di straordinario.”