Torchlight III: il nuovo trailer mostra in dettaglio le quattro classi

La Frontiera ha ancora una volta bisogno del nostro aiuto; e d’altronde, se non ci fosse qualche minaccia cataclismica, non avremmo granché da fare, vi pare? L’ultimo trailer di Torchlight III, sviluppato da Echtra Inc. e pubblicato da Perfect World, illustra brevemente il mondo di gioco prima di mettere in mostra le quattro classi di gioco e le loro specializzazioni, più l’effetto che le Relic avranno sul gameplay. E sì, avete visto bene: potremo interpretare un robottino a vapore.

Non saremo però da soli nella nostra lotta contro chi minaccia il futuro di Novastraia: come da tradizione della serie, saremo accompagnati da animaletti che potranno essere anche potenziati per aiutarci in combattimento. Torchlight III è attualmente in Early Access su Steam, e arriverà su PC, PlayStation 4 e Xbox One fra pochissimo, il 13 ottobre 2020; il colorato hack ‘n slash sarà disponibile anche su Nintendo Switch, ma ci sarà da aspettare qualche settimana.