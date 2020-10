Microsoft potrebbe annunciare un'altra acquisizione a breve

Dopo aver accolto nella propria scuderia ZeniMax Media e Bethesda, Microsoft potrebbe presto annunciare un’altra acquisizione di rilievo.

Nel corso del podcast “On the verge of next-gen” di XboxEra, infatti, il giornalista Tom Warren di The Verge ha fatto sapere di aver sentito una voce secondo cui gli Xbox Game Studios potrebbero presto accogliere una nuova software house. Secondo Warren, l’annuncio dovrebbe arrivare a breve, o comunque entro la fine dell’anno in corso, tuttavia non è ancora chiaro di cosa si tratti.

Tra i nomi che circolano in Rete in queste ore spiccano Asobo Studio, autore del recentissimo Microsoft Flight Simulator, e Dontnod Entertainment, che ha collaborato con la Casa di Redmond sfornando l’avventura episodica esclusiva Tell Me Why. Chiaramente ribadiamo che si tratta di indiscrezioni, e in quanto tali potrebbero non risultare veritiere.