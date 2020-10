Bravely Default 2 riceverà nuove informazioni a breve

In occasione dell’ottavo anniversario dalla pubblicazione giapponese del primo titolo della serie, Square Enix ha fatto sapere che presto diffonderà nuove informazioni circa Bravely Default 2.

Attraverso un messaggio diffuso tramite Twitter, la compagnia invita i fan ad avere ancora un minimo di pazienza in più ora che lo sviluppo è entrato nelle battute finali. È dunque possibile che a breve Square Enix possa annunciare la data di uscita di Bravely Default 2, perlomeno quella relativa al solo territorio giapponese, dal momento che il lancio dell’esclusiva Switch è ancora previsto per la fine del 2020.

Incrociamo le dita.

