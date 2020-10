One Piece: Pirate Warriors 4, Kin'emon presto nel roster

Bandai Namco ha annunciato che Kin’emon si unirà presto al roster di One Piece: Pirate Warriors 4 come primo personaggio del terzo Character Pack.

Samurai del Paese di Wa, membro della Kozuki Family, capitano dei Nove Foderi Rossi. Kin’emon, conosciuto anche come “il fuoco fatuo”, padroneggia la tecnica del Fuoco Fatuo che gli permette di incendiare ogni cosa le sue lame tocchino.

One Piece: Pirate Warriors 4 è già disponibile su PC, PS4, Xbox One e Switch. Purtroppo non è stata ancora resa nota la data di disponibilità di Kin’emon. Nel frattempo dobbiamo accontentarci dei pochi screenshot ufficiali diffusi in queste ore.

