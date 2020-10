MachineGames celebra il suo decimo anniversario con offerte speciali

In occasione del decimo anniversario dalla fondazione della software house, MachineGames ha dato il via a una serie di offerte speciali su tutte le piattaforme per festeggiare la bellezza di dieci anni di azione esplosiva ammazza-nazisti.

Ciò significa che l’intera saga di Wolfenstein sviluppata dallo studio svedese, dal reboot The New Order all’ultimissimo Youngblood, può essere acquistata a prezzo scontato su PC, PS4, Xbox One e Switch. Di seguito l’elenco completo delle promozioni:

XBOX: 13-20 OTTOBRE

Wolfenstein: The Two-Pack – 50% di sconto

Wolfenstein: The New Order – 50% di sconto

Wolfenstein: The Old Blood – 50% di sconto

Wolfenstein II: The New Colossus – 50% di sconto

Wolfenstein II: The New Colossus Deluxe Edition – 67% di sconto

Wolfenstein: Alt History Collection – 60% di sconto

STEAM: 8-12 OTTOBRE

Wolfenstein: The Two-Pack – 50% di sconto

Wolfenstein: The New Order – 50% di sconto

Wolfenstein: The Old Blood – 50% di sconto

Wolfenstein II: The New Colossus – 50% di sconto

Wolfenstein II: The New Colossus Deluxe Edition – 67% di sconto

Wolfenstein II: The New Colossus Season Pass – 33% di sconto

Wolfenstein: Youngblood – 35% di sconto

Wolfenstein: Youngblood Deluxe Edition – 50% di sconto

Wolfenstein: Cyberpilot VR – 50% di sconto

Wolfenstein: Alt History Collection – 46% di sconto

PLAYSTATION: 30 SETTEMBRE – 14 OTTOBRE

Wolfenstein II: The New Colossus Deluxe Edition – 67% di sconto

PLAYSTATION: 14-28 OTTOBRE

Wolfenstein: The New Order – 50% di sconto

Wolfenstein: The Old Blood – 50% di sconto

Wolfenstein II: The New Colossus – 50% di sconto

Wolfenstein: Youngblood – 50% di sconto

SWITCH: 10-17 OTTOBRE

Wolfenstein: Youngblood – 50% di sconto