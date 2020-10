PlayStation Store: contenuti per PS3, PSP e Vita non disponibili via web?

Sony sarebbe in procinto di diffondere una versione aggiornata del PlayStation Store in vista dell’imminente lancio di PS5, tuttavia questo aggiornamento potrebbe rimuovere la possibilità di acquistare contenuti per PS3, PSP e PS Vita tramite web via desktop e dispositivi mobili.

In sostanza, i giochi e i contenuti aggiuntivi per queste tre piattaforme potranno essere acquistati solamente attraverso le rispettive console, laddove nella controparte web del PlayStation Store verranno rimosse le categorie che vi fanno riferimento.

L’indiscrezione è stata riportata dall’insider Wario64, che cita un documento inviato da Sony agli sviluppatori e publisher i cui prodotti sono presenti sul PlayStation Store. Nell’email leggiamo che il nuovo store digitale dovrebbe essere disponibile dal 19 ottobre nella sua incarnazione per desktop, mentre la versione mobile dovrebbe essere pronta per il successivo 28 ottobre.

