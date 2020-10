Genshin Impact supera i 100 milioni di dollari di ricavi in due settimane

L’action rpg Genshin Impact promette di essere uno dei lanci free to play più impressionanti degli ultimi anni. Stando infatti alle parole del solito Daniel Ahmad, i ricavi del nuovo titolo di MiHoYo (già famosa per il titolo mobile Honkai Impact 3rd) hanno superato i cento milioni di dollari in appena due settimane dal lancio. Un risultato davvero notevole, che ha permesso allo studio cinese di recuperare i costi di sviluppo, e che sicuramente promette bene per il futuro del gioco.

Ricordiamo che vista la sua natura di free to play, i ricavi di Genshin Impact sono dovuti principalmente alle microtransazioni. Per sbloccare altri personaggi oltre ai quattro che otterremo seguendo la trama, è necessario ricorrrere a un sistema simile alle lootbox; chi ha familiarità con il termine gacha sa già di cosa stiamo parlando. L’accesso a questa lotteria può essere fatto anche con valuta guadagnabile giocando, ma ovviamente ricorrere alla carta di credito è un sistema molto più rapido. In ogni caso, Genshin Impact offre una quantità notevole di contenuto anche a chi non ha intenzione di spendere soldi, e permette il gioco cooperativo crosspiattaforma. Il gioco è attualmente disponibile su PC, PlayStation 4, iOS e Android, con una versione Switch in arrivo nelle prossime settimane.