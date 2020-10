C’è un suono che è impossibile dimenticare e che causa sempre un tuffo al cuore, ed è quello del TARDIS che si mette in viaggio con i freni tirati. E a quanto pare questo suono sta per tornare su PC e console con Doctor Who: The Edge of Reality, in arrivo (salvo incidenti con la linea temporale) nella primavera del 2021. Il titolo sarà sviluppato da Maze Theory per BBC Studios, e si è mostrato per la prima volta in un breve trailer.

Ruolo di primo piano in questo gioco giocherà non solo il tredicesimo (e attuale) Dottore, cioè Jodie Whittaker, ma anche l’amatissima decima incarnazione interpretata da David Tennant. Al solito, dovremo intervenire per sventare una terribile minaccia all’integrità dello spaziotempo, e nel farlo affronteremo tanti pericoli, fra i quali i nemici più famosi dello show: Cybermen, Dalek e Angeli Piangenti. Doctor Who: The Edge of Reality andrà a riprendere ed espandere il contenuto del precedente The Edge of Time, e le piattaforme attualmente confermate sono PC (Steam), PlayStation 4 e Nintendo Switch. Per quanto riguarda le console Microsoft il sito ufficiale riporta solo la dicitura Xbox, che combinata con l’affemazione “sviluppato con console di attuale e prossima generazione in mente”, ed escluso un suo arrivo sul primo modello della scatola nera, fa presumere un suo possibile lancio sia su Xbox One che su Series X.