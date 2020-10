The Outer Worlds: un seguito potrebbe essere in lavorazione

A pochi giorni dall’arrivo su Steam di The Outer Worlds, sembra che interessanti novità potrebbero essere all’orizzonte per l’amato gioco di ruolo fantascientifico di Obsidian. Pare infatti che gli sviluppatori stiano attualmente meditando sull’eventualità di un seguito, che sarebbe già in fase di preproduzione. A rivelare la cosa è stato un nome che vediamo spesso sulle nostre pagine, e cioè quello di Daniel Ahmad; ricordiamo che si tratta di un analista ben informato sull’industria, e quindi le sue parole sono generalmente affidabili.

Resta però da vedere cosa decideranno di fare Obsidian Entertainment e Private Division, e se effettivamente nei prossimi mesi sbucheranno altre notizie su questo seguito. Per intanto, Obsidian dovrebbe avere già in cantiere un secondo DLC narrativo, dopo il rilascio di Pericolo su Gorgone un mese fa.