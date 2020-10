Il Tokyo Game Show supera 31 milioni di spettatori, TGS 2021 confermato

Nonostante le precauzioni sanitarie abbiano obbligato gli organizzatori del Tokyo Game Show 2020 a ricorrere a una versione digitale dell’evento, sembra che la kermesse giapponese sia comunque stata un notevole successo. Infatti, il numero totale di spettatori per i vari eventi (fra cui ricordiamo gli annunci riguardanti Nier e Monster Hunter: Rise) organizzati fra il 23 e il 27 settembre ha superato i 31 milioni di spettatori; una cifra davvero non indifferente, che testimonia ancora una volta il successo dell’iniziativa.

Non è quindi un caso che, come riportato da Famitsu, gli organizzatori dell’evento abbiano già deciso di confermare l’edizione 2021, che si terrà fra il 30 settembre e il 3 ottobre a Makuhari Messi, un centro convegni poco fuori Tokyo. Sperando che per quella data di possa tornare agli eventi pre-covid.