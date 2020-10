Watch Dogs: Legion, aggiornati i requisiti della versione PC

Rivelati inizialmente meno di un mese fa, i requisiti hardware della versione PC di Watch Dogs: Legion sono stati recentemente aggiornati.

Nessuna novità degna di nota nelle configurazioni classiche, che permettono di giocare a livelli bassi anche con una macchina con diversi anni sulle spalle, mentre sono stati modificati i requisiti relativi all’opzione ray tracing per tenere in conto anche le nuove schede Nvidia RTX serie 3000.

In particolare, è stato inserito uno step intermedio che prevede la risoluzione 1440p con dettagli molto alti: quest’ultima richiede la nuovissima GeForce RTX 3070.

Di seguito un’immagine esplicativa completa:

Condividi con gli amici Inviare