Second Extinction arriva oggi su Steam in Accesso Anticipato

Second Extinction, lo sparatutto cooperativo targato Systemic Reaction, sta per arrivare nella giornata odierna su Steam attraverso il programma di Accesso Anticipato.

In Second Extinction un gruppo di tre giocatori dovrà cercare di riconquistare la Terra, ora dominata dai dinosauri mutanti, portando a termine una serie di missioni e ottenendo via via ricompense. Ogni missione portata a termine con successo contribuirà a ridurre il livello di allerta globale e permetterà così all’umanità di riappropriarsi del pianeta.

Gli sviluppatori fanno sapere che in questa prima versione, disponibile nel tardo pomeriggio di oggi, saranno presenti 4 eroi, 10 armi e 6 missioni. A questi verranno aggiunti nuovi contenuti man mano che lo sviluppo del gioco andrà avanti.