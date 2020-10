Halo 5 non verrà incluso nella Master Chief Collection

Brutte notizie per chi sperava nell’inclusione di Halo 5 nella Master Chief Collection. L’ultimo capitolo della saga, almeno fino all’uscita di Halo Infinite, non verrà aggiunto alla raccolta disponibile su PC (e Xbox One).

A precisarlo ci hanno pensato direttamente i ragazzi di 343 Industries, che in un aggiornamento sul blog ufficiale della serie fanno sapere che Halo 4 sarà l’ultimo titolo della saga ad approdare nella Master Chief Collection su PC.

A questo punto non sappiamo se Halo 5 arriverà mai su PC, ma al momento 343 Industries precisa che non ci sono piani ufficiali al riguardo.

