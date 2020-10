Fall Guys: Ultimate Knockout, in arrivo il costume di Sonic

Volete correre velocissimi mentre giocate a Fall Guys: Ultimate Knockout in modo da far mangiare la polvere ai vostri avversari? Purtroppo ci dispiace avvisarvi che il nuovo costume di Sonic nato da una collaborazione tra Mediatonic e SEGA non vi donerà la super velocità del porcospino blu.

Vi segnaliamo, però, che la skin della mascotte di SEGA sarà disponibile a partire da domani, mercoledì 14 ottobre, e sarà acquistabile al prezzo di 10 corone nella sua versione integrale, oppure diviso in due metà per 5 corone ciascuna.

Condividi con gli amici Inviare