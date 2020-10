Level-5 ha chiuso gli uffici in Nord America

Stando a quanto riportato sulle colonne di GamesIndustry, Level-5 avrebbe finalizzato la chiusura di tutte le sue operazioni in Nord America, inclusi gli uffici di Level-5 International America e Level-5 Abby. A quanto pare si tratterebbe di un processo iniziato già nella seconda metà dell’anno scorso con il licenziamento di diversi dipendenti dei due uffici statunitensi.

D’ora in avanti, quindi, Level-5 opererà esclusivamente nelle sue sedi in Giappone, mentre non è chiaro se i futuri titoli sviluppati e prodotti dalla compagnia nipponica lasceranno mai i confini dell’arcipelago del Sol Levante.

Con la chiusura delle succursali in Nord America, infatti, vi è il concreto rischio che i prossimi videogiochi di Level-5 non arrivino mai in Occidente. Purtroppo la compagnia giapponese non ha ancora diffuso alcun comunicato ufficiale a riguardo.

