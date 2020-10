Watch Dogs: Legion, pubblicato il nuovo trailer "Rivendica il tuo Futuro"

Quando mancano ormai poco più di due settimane all’uscita di Watch Dogs: Legion, ecco che Ubisoft stuzzica i fan con un nuovo trailer intitolato “Rivendica il tuo Futuro“.

Il video ci trasporta in una Londra distopica controllata da un sistema di sorveglianza oppressivo. Qui gli hacker del collettivo DedSec si improvvisano membri della resistenza decidendo di liberare la città inglese dal giogo di questa tirannia tecnologica.

Watch Dogs: Legion, lo ricordiamo, sarà disponibile dal 29 ottobre su PC (avete dato uno sguardo ai requisiti aggiornati?), PS4, Xbox One e Stadia. Il gioco uscirà anche sulle console next-gen: la versione per Xbox Series X e S sarà disponibile il 10 novembre, mentre il 19 novembre toccherà a quella per PS5.