Oculus Quest 2: il visore di Facebook disponibile da oggi

È finalmente arrivato sul mercato l’Oculus Quest 2, il nuovo visore per la realtà virtuale prodotto da Facebook, disponibile a partire da 349€ su Amazon o sul sito ufficiale. Ricordiamo che si tratta di una versione più leggera e più potente del suo predecessore, l’Oculus Quest, e compatibile con tutti i giochi prodotti per quest’ultimo. Non solo: alcuni di questi titoli potranno anche godere di migliore pensate appositamente con l’Oculus Quest 2 in mente, che riguardano principalmente le performance. Aspettatevi quindi risoluzioni migliori, texture più dettagliate e framerate più stabili su tutti i giochi che sfruttano le potenzialità del nuovo visore, fra cui possiamo trovare Arizona Sunshine, Ironlights, Red Matter, Trover Saves the Universe e Waltz of the Wizard.

Tanti i giochi che potremo trovare sull’Oculus Quest 2; per una lista comprensiva, vi rimandiamo alla nostra news scritta in occasione della sua presentazione, e ci teniamo in particolare a ricordarvi che sulla piattaforma VR di Facebook sono disponibili anche titoli di primo piano come Vader Immortal e il prossimo Medal of Honor: Above & Beyond. Inoltre, per l’Oculus Quest 2 è disponibile un’ampia gamma di accessori, che vanno da custodie e cinturini all’Oculus Link, che permette di sfruttare la potenza di calcolo del nostro PC per un’esperienza VR ancora più immersiva. Vi ricordiamo infine che l’uso di questo visore richiede un account Facebook collegato; potete trovare più informazioni in merito sul blog ufficiale.

Vi lasciamo con il breve trailer di lancio dell’Oculus Quest 2 preparato da Facebook.