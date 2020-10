Terraria: l'aggiornamento finale, Journey's Actual End, disponibile da oggi

Se leggendo il titolo di questa news la prima cosa che avete pensato è stata “Ma come? Io sono sicuro che l’aggiornamento finale di Terraria fosse Journey’s End!” ebbene, avevate ragione solo in parte. Re-Logic ha infatti deciso che il suo amatissimo sandbox era meritevole di un altro aggiornamento, che però stavolta dovrebbe (enfasi sul dovrebbe) essere effettivamente l’ultimo. A suggerirlo, come potete vedere dal trailer qui sotto, è anche il nome dato all’aggiornamento, e cioè Journey’s Actual End.

Non dovrete nemmeno aspettare molto per questo aggiornamento, che sarà infatti disponibile già da oggi. Manca purtroppo una lista completa degli aggiornamenti, anche se è già stato annunciato che sarà aggiunto un “ultimo NPC”, vari oggetti, nuovi achievement e ovviamente una serie bug fix. Potete trovare una lista più estesa degli annunci fatti finora sulla wiki. E chissà se questo aggiornamento non farà forse da preludio a qualche annuncio più concreto riguardante Terraria 2?