Smite: arrivano le Teenage Mutant Ninja Turtles

Sembra che Smite abbia intenzione di sbizzarrirsi con tutti i crossover più pazzi che vengono in mente a Titan Forge Games: dopo RWBY, Chtulhu e Avatar: The Last Airbender, è infatti arrivato il turno delle Teenage Mutant Ninja Turtles di portare un po’ di sconquasso sul Battleground of the Gods.

Le quattro tartarughe non arriveranno come eroi a sè, come era invece successo ai tre personaggi di Avatar, ma come aspetti estetici per altri eroi: Leonardo si sostituirà ad Osiride, Donatello a Sun Wukong, Raffaello a Loki e Michelangelo a Mercurio. I verdi giustizieri arriveranno come parte del TMNT Battle Pass, il cui prezzo non è ancora stato rivelato, ma non dovrebbe essere troppo diverso rispetto a quello degli ultimi Battle Pass (15€ circa).

Titan Forge Games ha anche anticipato la presenza del Maestro Splinter e di Shredder, che saranno pare dei Radical Chest.