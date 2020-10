XCOM 2 Collection annunciato per iOS, arriverà a novembre

Feral Interactive ha da poco annunciato che XCOM 2 Collection arriverà su dispositivi iOS a partire dal 5 novembre, al prezzo di 27,99€. Questa collezione dello strategico di Firaxis includerà il gioco base, l’espansione War of the Chosen e quattro DLC: Shen’s Last Gift, Anarchy’s Children, Aline Hunters e Resistance Warrior; a quanto pare, non sarà incluso il Reinforcement Pack. Feral Interactive ha anche preparato un breve trailer di presentazione, che mostra il gioco in azione oltre a dare un rapido sguardo all’UI adattata per i controlli da smartphone.

Gli iPhone supportati saranno il 7 Plus, l’8 Plus, e tutti i modelli rilasciati in seguito all’iPhone X. Per quanto riguarda i tablet, il gioco sarà disponibile su tutti gli iPad Pro rilasciati a partire dal 2017, e tutti gli iPad dal 2019 in poi.