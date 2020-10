Xbox Game Pass: ecco i giochi in arrivo a partire dal 15 ottobre

Continua la serie di giochi che vanno ad aggiungersi all’Xbox Game Pass: nei prossimi giorni sarà il turno di una serie di titoli intriganti, fra cui Age of Empires III: Definitive Edition, Katana Zero e Tales of Vesperia: Definitive Edition. Ricordiamo che Age of Empires III: Definitive Edition è la versione rimasterizzata del famoso strategico di Ensemble Studios, un trattamento già riservato ai primi due capitoli della serie; e speriamo che prima o poi il quarto capitolo si mostri più concretamente. Più rapido ma non meno strategico è invece Katana Zero, che ci vede nel ruolo di un samurai cyberpunk ed è da noi stato molto apprezzato in sede di recensione, così come Tales of Vesperia: Definitive Edition. Attenzione, però: la disponibilità su console o su PC varia a seconda del gioco. Andiamo a vedere la lista completa dei giochi, inclusi di data di arrivo:

Age of Empires III: Definitive Edition (PC, 15 ottobre);

Katana Zero (PC, Console e Android, 15 ottobre);

Tales of Vesperia: Definitive Edition (PC e Console, 15 ottobre);

Heave Ho (PC 15 ottobre);

The Swords of Ditto: Mormo’s Curse (PC, 15 ottobre);

ScourgeBringer (Console. 21 ottobre);

Cricket 19 (Console, 22 ottobre);

Supraland (Console, 22 ottobre).

Al solito, però, mano a mano che nuovi giochi si uniscono all’Xbox Game Pass, altri invece lo devono lasciare. Dal 15 ottobre non saranno più disponibili:

Felix the Reaper (Console & PC)

Metro 2033 Redux (Console & PC)

Minit (Console & PC)

Saints Row IV Re-Elected (PC)

State of Mind (PC)

Mentre dal 30 ottobre lasceranno l’Xbox Game Pass:

After Party (Console)

LEGO Star Wars III (Console)

Rise & Shine (Console)

Tacoma (Console & PC)

The Lord of the Rings: Adventure Card Game (Console & PC)

The Red Strings Club (PC)