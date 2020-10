Demon's Souls Remake, la versione PS4 appare su un retailer ungherese

Continuano i dubbi e la confusione per quanto riguarda Demon’s Souls Remake. Non tanto per il gioco in sè, che si è mostrato in forma convincente, quanto piuttosto per le piattaforme su cui sarà disponibile. Ricorderete infatti che al momento del suo annuncio ufficiale il trailer riportava anche una versione PC, salvo poi essere rapidamente rimosso e caricato nuovamente, ma con la sola PlayStation 5 come piattaforma prevista. Ebbene, sembra che Demon’s Souls potrebbe invece approdare anche su PlayStation 4, vista l’apparizione di questa versione del gioco sul retailer ungherese MediaMarkt. A questo punto, non resta che attendere eventuali conferme o smentite da parte di fonti ufficiali. Sperando magari che, già che ci siamo, possa venire confermata anche la versione PC.

