Baldur's Gate 3: l'Early Access supera il milione di copie vendute

Sembra che nonostante il consiglio di Larian di andare cauti con l’acquisto dell’Early Access di Baldur’s Gate 3, i fan non abbiano voluto sentire ragione e ci si siano precipitati a frotte. Stando a steamspy, infatti, il nuovo gioco di ruolo dello studio belga ha superato il milione di copie vendute. Un risultato non indifferente se si tiene presente anche il prezzo certo non contenuto di questa versione incompleta, venduta su Steam, GOG e Stadia a 59,99€.

Larian Studios aveva già impiegato il metodo dell’Early Access per i due Original Sin, e anche in questo caso ha scelto di includere il solo primo atto e quattro livelli d’esperienza. Il contenuto presente non è comunque risibile, visto che stando agli sviluppatori si aggira intorno alle 25 ore di gioco. Se volete un’opinione più approfondita, potete andare a leggere la nostra anteprima.