Axiom Verge 2 è stato rinviato al 2021

Brutte notizie per chi pensava di mettere le mani su Axiom Verge 2 entro la fine dell’anno: purtroppo il metroidvania firmato da Tom Happ è stato rinviato al prossimo anno.

Ad annunciarlo ci ha pensato direttamente il creatore del gioco attraverso un post sul blog ufficiale. Qui leggiamo che le motivazioni del rinvio sono riconducibili da una parte alla maggiore complessità del sequel, che dunque richiede più lavoro affinché possa soddisfare le aspettative dei fan, dall’altra tutte le problematiche legate alla pandemia che sta affliggendo il mondo.

Per questo Tom Happ ha deciso di spostare la finestra di lancio di Axiom Verge 2, che ricordiamo uscirà in esclusiva su Nintendo Switch, alla prima metà del 2021.

