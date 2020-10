Manifold Garden è un gioco di lancio di Xbox Series X e S

William Chyr Studio ha fatto sapere che Manifold Garden farà parte della line-up di lancio di Xbox Series X e Series S.

Già disponibile da circa un anno su PC e sulle console dell’attuale generazione, questo particolare puzzle game approderà nella next-gen in esclusiva temporale sulle due piattaforme di Microsoft. Il gioco supporterà anche la funzione di Smart Delivery: ciò significa che gli acquirenti della versione Xbox One riceveranno gratuitamente anche quella per Xbox Series X e S, inoltre potranno trasferire i salvataggi da una versione all’altra.

Sul versante prettamente tecnico, la versione per Xbox Series X girerà in 4K nativo a 60fps con le impostazioni di dettaglio al massimo, laddove su Xbox Series S girerà allo stesso livello grafico e con il medesimo frame rate ma a una risoluzione di 1440p.

Manifold Garden, lo precisiamo, approderà su Xbox Series X e S dal 10 novembre prossimo.

