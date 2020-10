Neocore Games annuncia il gioco di ruolo tattico King Arthur: Knight's Tale

Neocore Games ha annunciato King Arthur: Knight’s Tale, un nuovo videogioco di ruolo a sfondo tattico che approderà nel corso del prossimo anno su PC, e successivamente su PS5 e Xbox Series X/S.

In King Arthur: Knight’s Tale seguiremo le vicende di Sir Mordred, la nemesi di Re Artù che è riuscito ad abbattere il suo arcinemico. Peccato che Re Artù, prima di spirare, abbia ferito a morte il protagonista. Ritornato in vita grazie alla Dama del Lago, Sir Mordred deve eliminare una volta per tutte il sovrano corrotto, anch’egli afflitto dalla maledizione della non-morte.

Il gioco ci metterà così al comando di un manipolo di eroi impegnato a combattere le forze di Re Artù, assemblando i Cavalieri della Tavola Rotonda per sconfiggere il sovrano di Avalon. Ognuno di questi eroi leggendari potrà essere personalizzato nei minimi particolari e, acquisendo esperienza, guadagnerà abilità marziali sempre più devastanti. Non mancheranno quest narrative e scelte morali che andranno a plasmare l’avventura.

Per concludere lo sviluppo del gioco, i ragazzi di Neocore Games si sono rivolti a Kickstarter: qui è appena partita una campagna di crowdfunding per racimolare 115 mila sterline. Al momento sono già state raccolte circa 25 mila sterline, dunque è molto facile che la campagna vada a buon fine.