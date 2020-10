Baldur's Gate 3: i salvataggi saranno incompatibili con il gioco completo

Larian Studios ha aggiornato le FAQ relative all’Early Access di Baldur’s Gate 3 presenti su Steam precisando che i salvataggi di questa prima versione non saranno compatibili con il gioco completo.

Ciò significa che una volta uscito dal programma di Accesso Anticipato, gli utenti dovranno ricominciare da zero l’avventura dal momento che i loro progressi non potranno essere trasferiti nella versione finale.

Chiaramente questa notizia potrebbe scoraggiare qualcuno, ma dal momento che il gioco è in sviluppo e in continua evoluzione non dovrebbe stupire che i salvataggi di questa prima incarnazione saranno incompatibili con quella finale.

Condividi con gli amici Inviare