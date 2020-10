Virtuos acquisisce CounterPunch Studios e si espande in Canada

Virtuos ha annunciato di aver appena finalizzato l’acquisizione di CounterPunch Studios, la compagnia californiana esperta nel campo dell’animazione digitale.

CounterPunch Studios è celebre per le sue collaborazioni con molti grandi nomi dell’industria videoludica, avendo partecipato allo sviluppo di titoli del calibro di Mortal Kombat 11, The Last of Us: Parte II, DOOM, Uncharted: L’Eredità Perduta, Just Cause 4 e molto altro ancora. In tutti questi casi, lo studio californiano si è occupato di animazione tramite motion capture e modellazione di corpi e volti. Dopo l’acquisizione, il team continuerà a operare come parte della divisione animazioni di Virtuos.

Inoltre, come riportato da GamesIndustry, Virtuos ha fatto sapere di aver aperto un nuovo studio in Nord America, precisamente a Montreal. La nuova realtà canadese supporterà le operazioni principali occupandosi di concept art.

