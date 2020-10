Age of Wonders: Planetfall, annunciata l'espansione Star Kings

Il fantascientifico strategico a turni Age of Wonders: Planetfall sta per arricchirsi di nuovo contenuto. Paradox ha infatti annunciato una nuova espansione per il suo 4X, intitolata Star Kings, che introdurrà la fazione degli Oathbound, una razza di paladini che pilotano enormi mech, una nuova campagna singleplayer legata a questa nuova fazione, nuove strutture e nuove forme di fauna selvatica. Potete dare un primo sguardo agli Oathbound nel trailer di annuncio di Star Kings.

Star Kings è il terzo ed ultimo DLC del Season Pass di Age of Wonders: Planefall, e sarà disponibile al prezzo di 19,99€ a partire dal 10 novembre su PC, Xbox One e PlayStation 4. Assieme all’espansione, arriverà anche un aggiornamento per il gioco base, che includerà le seguenti aggiunte:

potremo personalizzare il nostro impero combinando tecnologie di diverse razze, e mantenere i nostri eroi fra un pianeta e l’altro; Nuovi mondi da conquistare: ogni mondo avrà le sue particolarità e obiettivi bonus speciali, per aggiungere ulteriore varietà al gameplay e un pizzico di sfida in più;

ogni mondo avrà le sue particolarità e obiettivi bonus speciali, per aggiungere ulteriore varietà al gameplay e un pizzico di sfida in più; Requisizione della tecnologia: la possibilità di combinare tecnologie segrete di diverse razze andrà ad ampliare le opzioni tattiche in combattimento;

la possibilità di combinare tecnologie segrete di diverse razze andrà ad ampliare le opzioni tattiche in combattimento; Quartieri residenziali: potremo massimizzare la varietà economica creando delle “Super Colonie” al di là del limite di settori cittadini;

potremo massimizzare la varietà economica creando delle “Super Colonie” al di là del limite di settori cittadini; Ricerca Infinita: ogni albero tecnologico avrà al suo interno l’abilità “Future Tech” che più essere ricercata un numero illimitato di volte, e che ogni volta fornisce bonus casuali che continuano a sommarsi.