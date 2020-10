Se avete sempre avuto un certo interesse per Apex Legends ma il modello free to play vi fa storcere il naso, buone notizie per voi (anche se forse un po’ meno per il portafoglio): Respawn Entertainment ha annunciato Apex Legends Champion Edition, una versione del gioco che includerà tutte le le leggende rilasciate finora, più la nuova leggenda che arriverà con la Season 7. Al solito, a presentare questa nuova edizione del gioco è stato il vulcanico Mirage.

Oltre alle leggende, la Apex Legends Champion Edition includerà anche skin estetiche speciali e un buon gruzzoletto di Apex Coins. Questa versione del gioco sarà disponibile al prezzo di 39,99€ per PC, PlayStation 4 e Xbox One; non è ancora stata annunciata una data di lancio al di là del suo arrivo con la Season 7, ma dato che la Season 6 finirà il 10 novembre possiamo già avere un’idea del periodo.

Ricordiamo che Apex Legends arriverà presto anche su Steam e che ha di recente introdotto il crossplay.