Mass Effect Legendary Edition appare sull'ente di valutazione coreano

Continuano a susseguirsi gli indizi che puntano a una remaster dei primi tre Mass Effect in lavorazione. Questa volta è toccato all’ente di valutazione coreano che, come riportato da Gematsu (con tutta la buona volontà, il coreano ancora non lo conosciamo), elenca anche Mass Effect Legendary Edition fra i titoli di recente posti sotto esame. Ricordiamo che questa edizione non è ancora sta annunciata ufficialmente da EA, nonostante i numerosi segni che sembrano puntare in questa direzione. In particolare, di recente il giornalista Jeff Grubb aveva evidenziato ritardi nello sviluppo dovuti alla volontà di portare Mass Effect 1 e 2 allo stesso standard qualitativo del terzo episodio.

Al solito, dovessero esserci conferme ufficiali vi terremo aggiornati.