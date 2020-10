Stadia promette di avere interessanti novità in arrivo

Dopo il suo lancio, non si può certo dire che Stadia abbia incontrato un successo sfavillante, e nel frattempo la concorrenza – fra xCloud e Luna – si è fatta agguerrita. Ma Google non ha certo intenzione di arrendersi, tant’è che ha annunciato novità in arrivo per il suo servizio di streaming. Fra il 20 e il 22 di ottobre, Stadia promette infatti tre giorni di “annunci, rivelazioni e altre sorprese”. Resta da vedere se queste novità riguarderanno semplicemente nuovi titoli in arrivo sulla piattaforma o se Google ha anche altri piani; di sicuro sembra che ci saranno tre giochi che potremo provare fin da subito. Staremo a vedere se questa sarà la scossa di cui Stadia ha bisogno per avere un impatto più significativo sul mercato, o se non altro un passo nella giusta direzione.

