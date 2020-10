Lucca Changes racconta i videogiochi con Roberto Recchioni

Più si avvicina il Lucca Changes – versione adattata ai tempi di pandemia del Lucca Comics & Games – e più arrivano nuove informazioni su ospiti, eventi e iniziative. Oggi tocca alla prima versione del programma; una prima versione davvero corposa, che vi invitiamo a consultare sul sito ufficiale. Vi ricordiamo che la manifestazione, che si terrà dal 29 ottobre al primo novembre, quest’anno si svolgerà in forma radicalmente diversa. Rese impossibili dalle precauzioni sanitarie le torme di folla che si addentrano per le strette vie di Lucca, l’evento assume una forma digitale, con biglietti acquistabili unicamente online e trasmissioni in streaming per tutti i principali incontri. Inoltre, una fitta rete di manifestazioni secondarie si distribuirà sul territorio nazionale e anche all’estero; potete trovare gli eventi più vicini a voi sulla pagina dei Campfire.

Ma tornando al programma e agli eventi annunciati, ci preme di segnalarvene tre in particolare, legati al mondo dei videogiochi e tutti e tre parte del Camp Lucca:

Vivere mille vite: Storia familiare dei videogiochi – Roberto Recchioni, Emilio Cozzi e Lorenzo Fantoni instaurano un dialogo sui videogiochi, sulla loro stroia ed evoluzione ma anche sui loro aspetti sociali, culturali e personali, portando ciascuno la sua prospettiva e le sue esperienze. (1 novembre, 15.30, live dalla Sala Tobino);

Io sono Pow3r – Il noto YouTuber e streamer italiano Giorgio "Pow3r" Calandrelli, in compagnia di Emilio Cozzi, racconterà la sua storia e il suo passaggio da giocatore professionista ad analista, da content creator a streamer, spaziando sulla sua esperienza da Call of Duty a Fortnite. Organizzato in collaborazione con Magazzini Salani (31 ottobre, 12.00, live da San Romano);

Assassin's Creed Gold LIVE, serie audio Audible Studios – Gli attori italiani Alberto Angrisano, Emiliano Coltorti, Francesca Fiorentini, Gino La Monica e Perla Liberatori, protagonisti della serie di audiolibri dedicati alla congrega di assassini più famosa dei videogiochi, proporrano un live reading tratto in esclusiva dalla serie nata dalla collaborazione fra Audible e Ubisoft. Protagonista di questa storia sarà il truffatore di carte Aliyah Kahn, che per ripagare i suoi debiti con l'anziano Gavin Banks si ritroverà a seguire l'addestramento per diventare un assassino, e giocare la sua parte nella secolare battaglia contro i Templari. La lettura sarà anche accompagnata dall'orchestra Arché, che ne eseguirà live la colonna sonora. (30 ottobre, 21.00, live dal Teatro Del Giglio).



Prima di chiudere, vi ricordiamo che la serie di iniziative di Lucca Changes ha coinvolto anche Mike Pondsmith, creatore dell’ambientazione su cui è basato Cyberpunk 2077.