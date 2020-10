Bandai Namco registra il marchio Tales of Luminaria in Europa

Bandai Namco ha appena registrato il marchio Tales of Luminaria presso l’apposito ufficio comunitario europeo, lasciando presagire un annuncio imminente.

Il marchio, infatti, non si riferisce ad alcun videogioco attualmente noto, dunque è molto probabile che la compagnia giapponese si stia preparando a presentare un nuovo progetto.

Al momento sappiamo che l’unico titolo della saga in sviluppo è Tales of Arise, in arrivo su PC e console ma recentemente rinviato al prossimo anno, che quindi Tales of Luminaria sia un progetto rivolto al mercato mobile? Probabilmente lo scopriremo molto presto.

