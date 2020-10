Call of Duty: Mobile festeggia il suo primo anniversario dal lancio

Activision ha deciso di festeggiare il primo anniversario di Call of Duty: Mobile con un nuovo aggiornamento che porta con sé tantissime novità.

Disponibile da un anno sui dispositivi Android e iOS, Call of Duty: Mobile si è appena aggiornato per introdurre in primis una mappa Battle Royale del tutto inedita (Alcatraz di Black Ops 4), più un nuovo spazio social denominato The Club dove i giocatori possono trovarsi, socializzare con gli amici e giocare a vari minigiochi. Non manca, infine, un nuovo Battle Pass, oggetti e personaggi inediti, e un intero mese di eventi stagionali.