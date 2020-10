Monster Truck Championship è disponibile, pubblicato il trailer di lancio

Nacon e Teyon fanno sapere che Monster Truck Championship è ora disponibile su PC, PS4 e Xbox One, per questo è stato confezionato un apposito trailer di lancio.

In Monster Truck Championship (qui la nostra recensione), i giocatori possono partecipare a diverse competizioni in 25 stadi e circuiti in tutti gli Stati Uniti. Si tratta di una simulazione che riproduce il sistema di guida di questi potenti veicoli: controllo indipendente delle ruote anteriori e posteriori, anticipazione del trasferimento di massa in curva e previsione dei rimbalzi dopo i salti. Presenti 5 tipologie di eventi (Race, Time-Trial, Drag Races, Freestyle e Destruction), nonché 16 veicoli personalizzabili con oltre 50 opzioni.

Monster Truck Championship sarà disponibile anche su Nintendo Switch, tuttavia la versione per la console della Casa di Kyoto uscirà il 19 novembre.