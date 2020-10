Call of Duty: Black Ops Cold War, un nuovo trailer dedicato al multiplayer

Per prepararsi all’avvio della beta di Call of Duty: Black Ops Cold War, che prenderà il via questo pomeriggio su tutte le piattaforme, Activision ha confezionato un nuovo trailer dedicato all’inedita modalità multiplayer denominata Fireteam: Dirty Bomb.

In questa modalità per 40 giocatori, quattro team da 10 utenti ciascuno si sfideranno al fine di raccogliere uranio sulla mappa e detonare delle bombe sporche. Facendo esplodere un ordigno si irradierà una zona della mappa. Inutile dire che le radiazioni sono deleterie per tutti i giocatori. In questa modalità vince il team che ottiene più punti, sia uccidendo i nemici che facendo esplodere le bombe, oppure depositando l’uranio raccolto.

Vi ricordiamo che la beta multiplayer di Call of Duty: Black Ops Cold War sarà aperta a chiunque abbia prenotato il gioco su PC, PS4 e Xbox One il 15 e il 16 ottobre, mentre sarà accessibile a tutti gli interessati dal 17 al 19 ottobre. Il gioco completo, invece, uscirà anche su PS5 e Xbox Series X/S il 13 novembre.