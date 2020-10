Assassin's Creed Valhalla torna a mostrarsi in un lungo video di gameplay

Ubisoft ha confezionato e pubblicato un nuovo trailer di Assassin’s Creed Valhalla che illustra in maniera esaustiva alcune dinamiche di gameplay.

Il video, della durata di oltre sette minuti, spiega non solo le motivazioni che spingono il clan del protagonista Eivor a invadere l’Inghilterra, ma illustra anche i rapporti di forze nella terra di Albione, la possibilità di stringere alleanze con le differenti fazioni inglesi, la necessità di costruire e curare l’accampamento vichingo, e le varie strade che i giocatori hanno a disposizione per portare a termine le missioni.

In caso voleste saperne di più, vi invitiamo a leggere la nostra anteprima vergata da Alessandro Alosi, mentre vi ricordiamo che Assassin’s Creed Valhalla uscirà su PC, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S e Google Stadia il prossimo 10 novembre, e su PS5 approderà il 19 novembre.