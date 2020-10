SEGA festeggia 60 anni con una promozione su Steam e altri eventi

Il 2020 segna il sessantesimo compleanno di SEGA, e la compagnia nipponica ha deciso di celebrarlo con una serie di promozioni ed eventi speciali che si estenderanno per 60 giorni a partire dal 14 ottobre. Iniziamo dalla serie di offerte su Steam: fino al 19 ottobre, gran parte del catalogo SEGA sarà in offerta; potete trovare la lista completa sulla pagina dedicata. Se però il recente Prime Day ha del tutto prosciugato il vostro budget per questo mese, nessun problema: vari studi di sviluppo legati a SEGA hanno creato una serie di minigiochi in stile retrò, disponibili gratuitamente. I giochi in questione sono:

Armor of Heroes (Relic Entertainment) , che vede quattro giocatori salire a bordo di carri armati e addentrarsi in sfide sia cooperative che competitive;

, che vede quattro giocatori salire a bordo di carri armati e addentrarsi in sfide sia cooperative che competitive; Endless Zone (Amplitude Studios) , sparatutto a scorrimento laterale ambientato nell’universo degli Endless e ispirato a Fantasy Zone;

, sparatutto a scorrimento laterale ambientato nell’universo degli Endless e ispirato a Fantasy Zone; Streets of Kamurocho (SEGA) , che vede i protagonisti della serie Yakuza Kiryu e Majina fiondarsi in un picchiaduro a scorrimento in pieno stile Streets of Rage;

, che vede i protagonisti della serie Yakuza Kiryu e Majina fiondarsi in un picchiaduro a scorrimento in pieno stile Streets of Rage; Golden Axed (SEGA), prototipo di un progetto mai realizzato intitolato Golden Axe: Reborn.

Una volta aggiunti al vostro account, questi giochi rimarrano vostri per sempre, ma attenzione: saranno disponibili su Steam solo per un periodo limitato che si chiuderà il 19 ottobre. Golden Axed, in particolare, sarà disponibile solo dal 18 al 19 novembre, quindi state pronti con i vostri mouse (o trackpad, o schermi di smartphone, o quello che vi pare). In aggiunta, associando un indirizzo email al vostro account sul sito ufficiale, riceverete gratuitamente una copia del classico NiGHTS™ into Dreams.

I festeggiamenti di SEGA non si chiuderanno però con queste offerte: per i prossimi sessanta giorni i canali social della compagnia pubblicheranno contenuti a tema – video di gameplay, sfide speciali e interviste con colonne portanti di SEGA e tanto altro. Vi lasciamo con il trailer preparato da SEGA per celebrare il suo sessantesimo compleanno.