Kingdom Hearts: Melody of Memory, disponibile da oggi la demo

Se il terzo capitolo della serie non ha saziato la vostra sete di avventure in compagnia di Sora e amici, nessun problema: il prossimo 13 novembre arriverà ad allietarvi il rhythm game Kingdom Hearts: Melody of Memory. Come già annunciato in precedenza, Square Enix ha preparato anche una demo per darvi modo di provare il titolo prima del lancio, e questa demo è disponibile a partire da oggi.

Come dettagliato sul PlayStation Blog, il gioco completo includerà ben 140 tracce composte da Yoko Shimomura (Kingdom Hearts, Final Fantasy XV), sei delle quali potremo provare nella demo:

Welcome to Wonderland

Hand in Hand

The Rustling Forest

Wave of Darkness I

Sinister Shadows

All for One

Le prime quattro di queste saranno giocabili in modalità singleplayer, mentre per le ultime due sono pensate per il coop locale, con un giocatore nei panni di Sora e l’altro in quelli di Riku. Saranno inoltre disponibili tre livelli di difficoltà, più varie opzioni di personalizzazione che possono semplificare la sfida o, al contrario, rendere il gioco adatto ai veterani del genere.