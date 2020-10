Borderlands 3: Gearbox annuncia il Season Pass 2

Buone notizie per i fan di Borderlands 3: 2K e Gearbox hanno infatti da poco annunciato che il loro looter shooter riceverà un altro Season Pass, che sarà diviso in due spezzoni: Designer’s Cut e Director’s Cut. Il primo sarà disponibile a partire dal 10 novembre, e si concentrerà sui quattro Cacciatori della Cripta, fornendo nuove specializzazioni ai loro alberi delle abilità; quello di Fl4k, in particolare, era già stato anticipato nel corso del PAX Online. Oltre a questo, la Designer’s Cut includerà anche la nuova modalità Arms Race – nota in italiano come “Botte e Bottino” – che già era stata anticipata in un’intervista a inizio ottobre.

Per scoprire quali nuovi trucchetti avranno a disposizione Moze, Fl4k, Zane e Amara per rendere grama la vita ai loro nemici, ci sarà però da aspettare qualche giorno. Gearbox ha infatti organizzato quattro eventi in cui rivelerà maggiori dettagli sul contenuto in arrivo su Borderlands 3. Ecco le date:

20 ottobre, ore 18:00 CET – Presentazione in diretta streaming delle nuove specializzazioni di Amara e FL4K e un episodio speciale di Ultimate Vault Hunters;

– Presentazione in diretta streaming delle nuove specializzazioni di Amara e FL4K e un episodio speciale di Ultimate Vault Hunters; 22 ottobre, ore 18:00 CET – Presentazione in diretta streaming delle nuove specializzazioni di Moze e Zane e un episodio speciale di Ultimate Vault Hunters;

– Presentazione in diretta streaming delle nuove specializzazioni di Moze e Zane e un episodio speciale di Ultimate Vault Hunters; 29 ottobre, ore 17:00 CET – Puntata del Borderlands Show, con la nuova modalità Botte e Bottino e molto altro;

– Puntata del Borderlands Show, con la nuova modalità Botte e Bottino e molto altro; 30 ottobre, ore 17:00 CET – Bordercast debutta con le prime sequenze di gioco in diretta di Botte e Bottino.

Le novità saranno mostrate sul canale Twitch di Borderlands, ma potrete anche trovarle in seguito sulle nostre pagine. La seconda parte del Season Pass 2, Director’s Cut, è prevista per la primavera del 2021.