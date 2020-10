Cyberpunk 2077: il Night City Wire mostra i veicoli

Siamo seri: se pensate di andare a spasso per Night City a piedi, state sicuri che non arriverete tanto lontano, e no, non stiamo parlando solo della distanza. Per fortuna Cyberpunk 2077 metterà a nostra disposizione un ampio parco di veicoli da cui scegliere, dalle utilitarie più fantozziane a veicoli che solo un pugno di persone in tutto il mondo posso fregiarsi di pilotare. Potete dare loro un rapido sguardo nel video di presentazione trasmesso durante il Night City Wire.

Cinque le categorie di veicoli che avremo a disposizione in Cyberpunk 2077; ciascuna di esse si distinguerà non solo per aspetto e costo, ma anche per velocità e manovrabilità, quindi assicuratevi di scegliere il veicolo giusto per l’occasione giusta. Le classi di veicoli presentate sono:

Economy: utilitarie per tutte le tasche. Non particolarmente impressionanti, ma potrebbero essere meglio che andare a piedi;

utilitarie per tutte le tasche. Non particolarmente impressionanti, ma potrebbero essere meglio che andare a piedi; Executive : le auto dei dirigenti corporativi e delle star che vogliono dar sfoggio di ricchezza e buon gusto. Roba di un certo livello, insomma;

: le auto dei dirigenti corporativi e delle star che vogliono dar sfoggio di ricchezza e buon gusto. Roba di un certo livello, insomma; Heavy Duty: tutti quei veicoli che vanno da furgoni e camion a veri e propri carri armati. Non saranno velocissimi, ma quando partono non si fermano facilmente;

tutti quei veicoli che vanno da furgoni e camion a veri e propri carri armati. Non saranno velocissimi, ma quando partono non si fermano facilmente; Sport: le auto sportive, quelle che fare bene a tenere sottomano quando volete preparvi ad una gara;

le auto sportive, quelle che fare bene a tenere sottomano quando volete preparvi ad una gara; Hypercars: il vero e proprio non plus ultra, le auto per pochi eletti. Se ne trovate una, non fatevela scappare.

Che non pensiate che in Cyberpunk 2077 la stessa auto sarà sempre identica, però: un modello appena acquistato da un ricco dirigente e quello che ha passato qualche mese nelle mani della gang avranno ovviamente differenze significative nel loro aspetto. E allo stesso modo, anche l’auto che il protagonista V potrà acquistare dal suo fixer avrà particolarità uniche. Nel corso della trasmissione è stata anche confermata la presenza di gare (“però portatevi sempre un’arma, che non si sa mai”, ha suggerito Paul Dalessi) e di un veicolo speciale: l’auto di Johnny Silverhand, una Porsche 911 del 1970.

Un impegno notevole è stato anche posto da CD Projekt nella registrazione dei suoni dei veicoli; in particolare, per quanto riguarda le moto lo studio polacco ha collaborato con Arch Motorcycles, la società cofondata da Keanu Reeves.