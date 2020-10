Cyberpunk 2077 ci ricorda che lo stile è tutto con un nuovo video

Oltre ai veicoli, ruolo di primo piano nel Night City Wire di stasera hanno anche avuto gli stili. Perché, insomma, in Cyberpunk 2077 saremo pure degli scavezzacollo senza scrupoli disposti a tutto pur di diventare qualcuno a Night City, ma allo stesso tempo anche l’occhio vuole la sua parte, no? Attenzione, però: il futuro cyberpunk è un periodo di estremi in ogni suo aspetto, e anche gli stili non scherzano. Se volete avere un’idea di cosa stiamo parlando, potete dare un’occhiata al video preparato da CD Projekt Red.

Quattro le categorie di stile principali che potremo adottare in Cyberpunk 2077, almeno stando alla simpatica quanto inquietante voce robotica del video:

Kitsch: lo stile dei ribelli, degli artisti e artiste da night club e degli anarchici, tutto luci al neon, tatuaggi luminosi e cromo; se vi interessa apparire, è lo stile perfetto per voi;

Entropism: un'etichetta elaborata per quello che alla fine è lo stile più causal di tutti, nato dalla necessità di tirare avanti. L'apparenza è cosa per chi ha soldi e tempo da perdere;

Neomilitarismo: lo stile corporativo per eccellenza, efficienza elegante senza tanti fronzoli. Sostanza prima dello stile;

Neokitsch: cosa succede quando le star dello spettacolo prendono lo stile kitsch e lo elevano all'ennesima potenza? Il neokitsch, ecco cosa.

Cyberpunk 2077 sarà disponibile su PC, PS4, PS5, Xbox One, Series X e Google Stadia a partire dal 19 novembre.