Cyberpunk 2077: tutte le novità dall'ultimo Night City Wire

Un Night City Wire ricco di novità per Cyberpunk 2077, quello andato in onda nella tarda serata di ieri. In particolare, il focus della trasmissione è stato sui veicoli e sulla moda.

Il team polacco, infatti, ci ha presentato i diversi stili di vestiario che sarà possibile sfoggiare per le strade e i sobborghi di Night City, dal kitsch al neokitsch, passando per l’entropism e il neomilitarismo.

E che dire poi dei veicoli guidabili da V? Oltre all’annuncio di una partnership ufficiale con Porsche, gli sviluppatori hanno svelato le varie classi di mezzi che potremo guidare: economy, executive, heavy duty, sport, hypercars.

Non è mancato il tempo di mostrare un brevissimo teaser in computer grafica che mostra ai giocatori che cosa ci vuole per dominare il mondo in questo oscuro futuro, ancora una volta con un focus sulle auto.

Inoltre, gli sviluppatori polacchi hanno mandato in onda un filmato del gran finale del cosplay contest ufficiale di Cyberpunk 2077, in cui i finalisti hanno presentato le loro creazioni ed è stato decretato il vincitore.

Per concludere, CD Projekt RED ha confermato che Cyberpunk 2077 sarà disponibile su Google Stadia assieme alle versioni per tutte le altre piattaforme, dunque il prossimo 19 novembre.